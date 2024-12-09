Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с P.Diddy

Шон Картер (Jay-Z) был привлечен к суду неизвестной девушкой, которая утверждает, что в возрасте 13 лет пыталась попасть на церемонию MTV VMA или на вечеринку после нее. Она обратилась к водителям лимузинов за билетом на мероприятие.

Один из них отметил, что она подходит для Puff Daddy, и отвез ее в частный дом, где заставил подписать документы о конфиденциальности. На вечеринке присутствовали десятки людей, употреблявших марихуану и кокаин.

Ей предложили напиток, после чего она почувствовала себя крайне плохо. Она подозревает, что ей могли что-то подмешать. Именно в этот момент Jay-Z воспользовался ее состоянием и изнасиловал, в то время как Шон Комбс (Puff Daddy) и другие наблюдали за этим.

Сейчас она добивается через суд наказания для рэпера и требует компенсацию за моральный ущерб. Комбс уже выплатил $100 млн заключенному, обвинившему его в изнасиловании в 1997 году.

Изначально она подавала анонимный иск против одного лишь Шона Комбса, но затем добавила в число ответчиков и Шона Картера, также известного как Jay-Z. Адвокаты Картер заявляют о невиновности своего клиента и утверждают, что им пытались угрожать с целью шантажа.

Ранее в СМИ появились новые подробности скандальных вечеринок с участием американского продюсера и рэпера P.Diddy.