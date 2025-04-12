Фанаты рэпера разрисовали легендарную стену Цоя на Арбате надписью «Техник»

На стене памяти Виктора Цоя, рок-музыканта, на Арбате в центре Москвы в темное время суток появилось нанесенное подростками граффити, посвященное памяти рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Он умер от пневмонии в Таиланде и был похоронен в Балашихе.

В настоящее время на городской достопримечательности можно увидеть надпись «Техник», расположенную под изображением лидера группы «Кино». Пока не удалось установить личность автора этого кощунственного для всех поклонников Виктора Ция и группы «Кино» «художества».

Напомним, О кончине известного исполнителя в стиле рэп стало известно 4 апреля. Артист долгое время употреблял запрещённые вещества, и попытки избавиться от наркотической зависимости не принесли результата. Прощание с музыкантом и его похороны состоялись в Москве в минувшую пятницу, 11 апреля. Проводить его в последний путь пришли тысячи людей, особенно много было молодежи. Очередь растянулась на несколько кварталов.

Ранее сообщалось, как наркотики могли вызвать смертельную пневмонию у Паши Техника.