Рэпера Лигалайза оштрафовали на 50 тыс. руб. из-за нарушений деятельности иноагента

Бутырский районный суд Москвы назначил штраф в размере 50 тыс. руб. рэперу Андрею Меньшикову*, более известному как Лигалайз*, сообщил ТАСС.

Штрафные санкции в отношении рэп-исполнителя касаются нарушения правил деятельности иностранного агента.

Его признали виновным по ч. 42 ст. 19.5 Кодекса административных правонарушений РФ (КоАП РФ), подразумевающей невыполнение законного предписания органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства об иноагентах.

Рэпер Лигалайз попал в реестр иностранных агентов по решению Министерства юстиции РФ в декабре 2024 года. Ведомство отметило, что музыкант распространял недостоверную информацию о решениях российской власти и проводимой ею политике. Известно, что в настоящее время рэпер живет в литовском Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что суд в Москве вынес решение о штрафе блогера и телеведущей Ксении Собчак за неоплату административного штрафа.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.