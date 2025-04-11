Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату административного штрафа

В Москве суд вынес решение о наложении административного штрафа на журналистку и телеведущую Ксению Собчак за неоплату ранее назначенного штрафа, сообщило РИА Новости. Конкретная сумма финансовых санкций не раскрывается, как и детали первоначального штрафа.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), неуплата административного штрафа в установленный срок влечет за собой наложение нового штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного штрафа, но не менее 1 тыс. руб.

В дополнение к этому, в случае повторной неоплаты нарушителю могут быть назначены административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд оставил в силе штраф актрисе Яне Трояновой* в размере 40 тыс. руб. за непредоставление информации о своей работе отчетным органам РФ.

Также сообщалось, что два административных штрафа заработал российский турист из Таиланда за попытку провезти сушеную голову крокодила.

*признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов.