Рэпера P.Diddy госпитализировали из тюрьмы в больницу из-за боли в колене

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, который известен под именем P.Diddy, был переведен из тюрьмы, где ожидал своего приговора, в больницу в Нью-Йорке из-за болей в колене. Об этом сообщило издание The New York Post, ссылаясь на свои источники.

Согласно данным издания, проблемы с коленом у рэпера появились давно — еще с тех пор, как он участвовал в Нью-Йоркском марафоне в 2003 году.

Как рассказал источник The New York Post, P.Diddy был госпитализирован поздним вечером, чтобы избежать конфликтов с другими заключенными или охраной. Ему провели магнитно-резонансную томографию, после чего его сразу же вернули обратно в тюрьму.

Адвокат P.Diddy Марк Агнифило не подтвердил информацию о том, что рэпер обращался за медицинской помощью, когда его интервьюировали журналисты агентства TMZ.

P.Diddy был арестован в сентябре 2024 года по обвинениям в домогательствах, насилии и торговле людьми, после того как с ноября 2023 года против него было подано десять исков.

Ранее сообщалось, что рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с P.Diddy.