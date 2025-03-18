Рэперу Vacio заблокировали банковские счета в РФ из-за долгов по ЖКХ и кредитам

У рэпера Vacio в России заблокированы все банковские счета из-за накопившихся долгов. Причина — задолженность по коммунальным платежам в размере 50 тыс. руб. и неоплаченные кредитные карты на сумму около 200 тыс., сообщил телеграм-канал Mash.

Николай Васильев, известный как Vacio, находится в активном розыске у екатеринбургских приставов. Артист оформил кредиты в банках 14 мая 2024 года, непосредственно перед тем, как покинуть страну, и за день до запланированного посещения военкомата. Кроме того, за время его отсутствия образовался долг за жилищно-коммунальные услуги по квартире, где он проживал.

По словам Юрия Киселева, директора лейбла Rocket Records, Vacio также имеет финансовые обязательства перед адвокатами и юристами, которые оказывали ему поддержку во время скандала, связанного с «голой вечеринкой» Ивлеевой.

С мая 2024 года Николай не поддерживает связь с кем-либо. Первое время после отъезда он проживал у друзей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, пока испытывал финансовые трудности.

Затем артист резко прекратил общение с друзьями и коллегами в России, а также перестал обновлять свои социальные сети. Предположительно, в настоящее время он проживает в Армении.

Ранее сообщалось, что налоговая служба заморозила счета блогерши Надин Серовски.