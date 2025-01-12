CBS News: стала известна причина вспышки кишечной инфекции в McDonald’s

Вспышка инфицирования кишечной палочкой у посетителей ресторанов McDonald's в Штатах стало множество санитарных нарушений в работе компании, поставлявшей нарезанный лук для бургеров. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которую приводит телеканал, нарушения были обнаружены на предприятии компании Taylor Farms. Так, было выявлено наличие загрязненных поверхностей для готовки, а сотрудники, работавшие с продуктами, не мыли руки.

Напомним, что скандал с заражением нескольких десятков человек в ряде штатов после посещения указанного ресторана разгорелся осенью прошлого года. Инфекцией заразились более сотни человек, из которых свыше 30 посетителей были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Перми десятки человек отравились в пекарне.