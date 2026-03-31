«Ревность, ремонт и развод»: Елена Подкаминская официально развелась с мужем после восьми лет брака

История любви Подкаминской и Гущина началась не с романтического знакомства в ресторане, а с ремонта квартиры. Бизнесмен работал над интерьером жилья актрисы, и между ними вспыхнули чувства. В 2017 году пара поженилась, а позже у них родились двое общих детей — дочь Ева и сын Александр (у Дениса также есть дочь от первого брака).

31 марта бракоразводный процесс официально завершился. Инициатором выступил сам Гущин, стороны представляли адвокаты. 25 февраля суд дал супругам время на примирение, но они отказались от этой возможности. Заседание прошло в закрытом формате — без лишних глаз и утечек в прессу.

Сама актриса позже призналась, что главной причиной развода стала постоянная ревность со стороны мужа. Елена отмечала, что ей тяжело публично высказываться о личной жизни, но внутреннее напряжение и недоверие, видимо, сделали свое дело.

Это второй развод Подкаминской. Первым ее супругом был бизнесмен Александр Пляцевой, от которого у актрисы есть дочь. Они расстались, когда девочке было пять лет.

