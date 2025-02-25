Режиссер Кустурица захотел стать гражданином России

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил в беседе с ТАСС, что хочет получить красный паспорт РФ и подаст документы уже в скором времени.

Кинопостановщик Эмир Кустурица тепло относится к России и уже неоднократно заявлял, что несмотря на отсутствие документов в РФ, давно считает себя русским. Еще в 2024 году он подтверждал планы о том, что собирается попробовать получить российское гражданство. В 2025-м он уточнил, что не передумал.

«Все будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу. Потому что какое-то время мы вели об этом переговоры, а потом перестали. Но, я думаю, все будет», — ответил Кустурица на вопрос о получении гражданства РФ.

Кустурица при этом не уточнил, собирается ли сохранять паспорт Сербии. Известно, что по внутренним законам иметь двойное гражданство не запрещено.

Напомним, что Эмир Кустурица в скором времени запустит съемки автобиографического фильма «Как я не снял «Преступление и наказание». Режиссера в этой картине сыграет актер Юра Борисов. Кустурица подтвердил ТАСС его главную роль.

Ранее сообщалось, что общественники попросили Владимира Путина дать сербскому режиссеру Эмиру Кустурице российское гражданство.