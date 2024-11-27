Российские общественники обратились к президенту Путину с просьбой дать гражданство РФ известному режиссеру Эмиру Кустурице. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Представители движения «Ветераны России» считают, что все фильмы сербского режиссера проникнуты уважением к традициям и культурным ценностям различных народов. Это сближает его с россиянами.

«Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами», — указали общественники.

Они также пригласили Кустурицу приехать в зону специальной военной операции, чтобы увидеть героизм российских бойцов и рассказать о нем позже в своих фильмах.

Ранее «Ветераны России» предложили привлечь к ответственности руководителей Ельцин-центра за организацию выступления Нины Хрущевой, правнучки генерального секретаря СССР. По их мнению, подобные лекторы ведут подрывную работу, мало отличающуюся от пропаганды фашистов во времена Великой Отечественной.