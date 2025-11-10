Известный российский режиссер Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой в 41 год. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Семнадцатилетняя дочь Германики — Октавия родила ребенка. Режиссер выложила фотографию, на которой держит младенца. При этом сама молодая мама и отец ребенка приняли решение не афишировать детали своей личной жизни.

Дочь Германики находится в официальном браке, который был благословлен священнослужителями. Сама режиссер также стала матерью в относительно молодом возрасте — ей было 24 года. С отцом дочери она расписана не была.

У Германики есть еще одна дочь — Северина. Она родилась в 2016 году от танцора Вадима Любушкина, с которым режиссер пробыла в браке всего четыре месяца.

Ранее сообщалось, что 66-летняя телеведущая Лариса Гузеева впервые стала бабушкой. Ее 25-летняя дочь родила девочку, которую назвали Ива (Ева).