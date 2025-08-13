Режиссер «Вызова» снимет новую версию «Королевства кривых зеркал»
Режиссер Шипенко представит новую версию «Королевства кривых зеркал» в 2026 году
Фото: [youtube.com/СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ]
Легендарная сказка «Королевство кривых зеркал» вернется на большие экраны в октябре 2026 года. Режиссером проекта выступил Клим Шипенко, известный по фильмам «Салют-7» и «Вызов», передает портал KinoNews.
Отмечается, что сюжет сохранит основную канву классической истории, но получит современное прочтение.
Главная героиня Оля, как и в оригинале, попадет в волшебный мир, где зеркала показывают не реальность, а приукрашенные образы. Однако в новой версии эти искаженные отражения созданы коварным Коршуном, который планирует захватить власть в Королевстве.
На своем пути Оля встретит своего двойника — Яло, и вместе они попытаются разрушить чары, наложенные на зеркала.
Фильм обещает показать сочетание ностальгии по советской классике с актуальными визуальными эффектами и новыми поворотами сюжета.
