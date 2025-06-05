Режиссер Житинкин заявил о триумфе Домогарова

По словам режиссера Малого театра Андрея Житинкина, народный артист РФ Александр Домогаров после ухода из театра Моссовета получил возможность сыграть новые роли в иных театрах. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что артист был обижен на театр Моссовета, где работал 30 лет, а в последние годы ему не давали главные роли, в том числе отказались поставить лермонтовский «Маскарад» с пояснением, что не «обслуживают артистов». При этом в театре Российской армии поставили «Маскарад» с Домогаровым в роли Арбенина. Этот спектакль проходит с аншлагами, билеты стоят 15–20 тыс. рублей.

По мнению режиссера, театр Моссовета потерял талантливого артиста и финансовую возможность заработать на успешной постановке. Сегодня Домогаров находится в прекрасной творческой и физической форме и ему подвластны «любые роли». Так, на сцене театра имени Марии Ермоловой с успехом идет постановка «Вертинский» с Домогаровым в главной роли.

Ранее сообщалось, что актер Домогаров мог завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем.