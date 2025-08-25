РФС и Минспорт займутся интеллектуальным развитием российских футболистов

Обязательный перечень книг для российских футболистов может появиться в ближайшее время. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, спортсмены в России должны не только демонстрировать высокие результаты на поле, но и транслировать важные смыслы, понимать и воплощать такие ценности, как честная игра, благородство, преданность и верность.

«Поэтому мы с РФС еще эту тему обсудим, мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте. Тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов. Может быть, перечень книг утвердим, которые они будут брать перед матчами, читать и на сборах», — отметил Дегтярев.

Он также добавил, что в рамках нового подхода к подготовке спортсменов рассматривается возможность проведения установочных сессий, лекций с привлечением известных ученых, писателей и деятелей культуры.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о необходимости привлечь экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо к ответственности из-за антироссийских высказываний.