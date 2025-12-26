Стало известно, где испытывающий финансовые проблемы «Ростов» проведет зимние сборы

Генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров в эфире «Матч ТВ» рассказал о подготовке команды к весенней части чемпионата.

Журналист и инсайдер Иван Карпов ранее рассказал о многомиллиардных долгах клуба, которые могут помешать «Ростову» завершить чемпионат, а также о готовности южан продать всех востребованных игроков, чтобы поправить финансовое положение.

Гончаров эту информацию опроверг.

«10 января собираемся в Москве, проходим углубленное медобследование, затем вылетаем в Абу‑Даби. Вся подготовка будет в Эмиратах», — рассказал гендиректор «Ростова».

Также он заверил, что «Ростов» не собирается продавать ведущих футболистов — предложений по ним из других клубов не поступало.

По итогам первой части сезона «Ростов» занимает 11-е место в РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.

