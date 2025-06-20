РФС начал проверку в отношении ФК «Торпедо»
Генсек РФС Митрофанов сообщил о проверке в отношении ФК «Торпедо»
Фото: [ФК «Торпедо»]
Российский футбольный союз оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам в расследовании дела с руководителями ФК «Торпедо», сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Он также отметил, что уже дал поручение департаменту по защите игры провести собственную проверку.
Ранее стало известно, что акционер «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов задержаны по подозрению в даче взятки футбольному арбитру.
Адвокат Соболева Андрей Алешкин отметил, что преступление, в котором обвиняют его клиента, если и имело место, то не было «доведено до конца», а поэтому не могло оказать влияния на результат футбольного матча.
В свою очередь ФК «Торпедо» выпустил официальное обращение, в котором напомнил о презумпции невиновности и заверил, что операционная деятельность клуба проводится в штатном режиме, игроки и тренерский штаб сосредоточены на подготовке к следующему сезону.
Сообщалось, что в случае финансовой несостоятельности «Торпедо» из-за задержания одного из совладельцев место автозаводцев в РПЛ может занять «Оренбург».