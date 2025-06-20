РФС начал проверку в отношении ФК «Торпедо»

Он также отметил, что уже дал поручение департаменту по защите игры провести собственную проверку.

Ранее стало известно, что акционер «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов задержаны по подозрению в даче взятки футбольному арбитру.

Адвокат Соболева Андрей Алешкин отметил, что преступление, в котором обвиняют его клиента, если и имело место, то не было «доведено до конца», а поэтому не могло оказать влияния на результат футбольного матча.

В свою очередь ФК «Торпедо» выпустил официальное обращение, в котором напомнил о презумпции невиновности и заверил, что операционная деятельность клуба проводится в штатном режиме, игроки и тренерский штаб сосредоточены на подготовке к следующему сезону.

Сообщалось, что в случае финансовой несостоятельности «Торпедо» из-за задержания одного из совладельцев место автозаводцев в РПЛ может занять «Оренбург».