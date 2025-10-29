РФС назвал исполнительницу гимна перед матчем сборных России и Перу

Фото: [ Наталья Подольская исполняет гимн страны перед матчем Россия — Иран/сборная России по футболу ]

Исполнительница суперхита «Матушка» выступит 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, где пройдет встреча.

Еще одним соперником россиян в ноябрьский слот для игр сборных станет команда Чили. Этот матч состоится 15 ноября в Сочи.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный состав команды на ноябрьские матчи. Позже он добавил в него двух нападающих — Константина Тюкавина и Николая Комличенко.