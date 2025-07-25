РФС обиделся на четвертое место в медиарейтинге Минспорта

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин предложил Министерству спорта РФ внести изменения в правила подсчета медиарейтинга федераций. Об этом он сообщил в разговоре с «РБК Спорт».

По итогам июльского рейтинга РФС оказался на четвертой строчке после первого места в июне. Футболисты уступили Союзу биатлонистов России (СБР), Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) и Федерации бокса России (ФБР). В Минспорте отмечают, что рейтинг ведется исключительно в информационно-ознакомительных целях.

Терешин отметил, что рейтинг должен включать и метрики внешних коммуникаций. РФС предложил Минспорту дополнить медиарейтинг федераций статистикой Mediascope, LiveDune, «Медиалогии». Кроме того, в рейтинг не попадают соцсети Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые являются ключевыми проектами в продвижении популярности футбола.

Терешин указал, что, в отличие от большинства других федераций, у РФС есть еще десятки аккаунтов в соцсетях, которые не учитываются в рейтинге, — странички национальных сборных, Кубка России, ЮФЛ и других турниров и проектов.

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