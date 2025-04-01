РФС обсудит с УЕФА возвращение России на прежнее место в таблице коэффициентов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» заявил, что организация будет добиваться возвращения России на то место в клубном рейтинге УЕФА, которое она занимала до отстранения.

По его словам, это будет одним из вопросов обсуждения с УЕФА, как и выплаты замороженных средств российским клубам.

До отстранения в 2022 году Россия занимала 8-е место в клубном рейтинге УЕФА, на данный момент, не участвуя в соревнованиях, она опустилась на 30-ю позицию.

Если исходить из текущего рейтинга, от России в еврокубках могут сыграть четыре клуба: чемпион — во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, призеры — во 2-м раунде квалификации Лиги конференций, обладатель Кубка России — во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

Ранее Максим Митрофанов допустил, что сборной России могут предоставить wild card для участия в чемпионате мира.