РФС планирует радикально реформировать Кубок России

По данным источника, формат розыгрыша вернется к более привычному варианту. В частности, будут отменены групповые турниры Пути РПЛ.

Прологом Кубка России станет Кубок Регионов, в котором примут участие команды Медиалиги, любительские клубы и участники Второй лиги Б. Лучшие коллективы этого турнира попадут в основную сетку Кубка, куда постепенно будут подключаться команды Второй лиги А, Первой лиги и РПЛ.

Таким образом, РФС планирует вернуть стандартную схему с игрой на вылет. Однако отмечается, что новый формат может быть принят, когда российские команды снова будут допущены к участию в еврокубках. В РФС рассчитывают, что возвращение может состояться уже в 2026 году.

