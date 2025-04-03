РФС увеличит гонорары арбитрам

Размеры вознаграждений возрастут с 1 июля 2025 года на 7%. Главный арбитр матча будет зарабатывать 214 тыс. руб. вместо 200 тыс. руб., ассистенты и видеоарбитры — 107 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб., инспекторы и ассистенты ВАР — 53,5 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб.

Также стало известно, что главные арбитры, которые будут обслуживать матчи суперфинала Кубка России и Суперкубка России, получат по 400 тыс. руб. Двойные гонорары на этих играх предусмотрены и для остальных членов судейской бригады.

Повысят зарплату арбитрам и в низших лигах.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду в скором возвращении российского футбола на международную арену.