Рита Дакота продала недвижимость в Москве на 141 млн рублей

По информации источника, не так давно белорусская артистка, получившая гражданство РФ, продала свою элитную недвижимость в Москве. Речь идет о квартире площадью почти 46 кв. м в жилом комплексе «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной (рыночная стоимость около 32 млн руб.) и офисного помещения площадью чуть больше 40 кв. м в ЖК «Савеловский Сити» (стоимость — 12 млн руб.).

Кроме того, Дакота оформила сделки по продаже еще двух квартир на 31-м этаже в ЖК «Савеловский Сити» площадью 29,9 кв. м и 89,8 кв. м общей стоимостью около 64 млн руб. Именно в одной из этих квартир певица проживала до своего отъезда из России в США.

Через два месяца после покупки четвертой квартиры певица нашла покупателя и на нее — стоимость объекта площадью почти 40 кв. м в ЖК «Павелецкая Сити» составляет примерно 25 млн руб.

Кроме недвижимости, Дакота также продала свой автомобиль BMW X6 XDRIVE40D 2020 года выпуска, рыночная стоимость которого оценивается в 8 млн руб. Однако полностью избавиться от всего имущества ей не удалось — за певицей остаются права собственности на кладовку площадью 3,3 кв. и машино-место площадью 16 кв. м в ЖК «Савеловский Сити» общей стоимостью около 6 млн руб.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов призвал лишить гражданства покинувших Россию артистов.