Ряд онлайн-кинотеатров РФ возобновили контакты с Голливудом

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры вновь начали обсуждать с голливудскими киностудиями возможность возвращения их библиотек и получения доступа к новым проектам. Об этом РБК сообщили два источника на медиарынке и представитель Okko.

По словам PR-директора Okko Артема Саргсяна, в последние дни «ситуация несколько изменилась». Восстановлены контакты с некоторыми мейджорами, которые ранее не были открыты для общения, что указывает на изменение их жесткой позиции.

Однако пока рано говорить о возвращении каталогов и сроках премьер, поскольку это зависит от политических обстоятельств, отметил он.

«Кинопоиск» также устанавливает контакты с Голливудом. Директор по контенту Николай Буц сообщил РБК, что они ведут переговоры о крупном пакете новинок Lionsgate, включая ожидаемый летом фильм «Балерина».

Хотя Lionsgate формально не является мейджором, это значимая голливудская студия, известная по франшизе «Голодные игры». Студия ранее заявила о прекращении выпуска новых фильмов в России, однако некоторые релизы, такие как четвертая часть «Джона Уика», были показаны благодаря существующим договорам.

Источник, близкий к другому онлайн-кинотеатру, отметил, что основными препятствиями для возобновления сотрудничества с Голливудом являются проблемы с платежами. Другой собеседник подтвердил, что возвращение их библиотек возможно при устранении «чисто экономических препятствий».

Ранее сообщалось, что телеканалы РФ сохранили в эфире треть иностранных фильмов.