РБК: треть зарубежных кинокартин сохранилась на российском ТВ

Российские телеканалы в 2024 году сохранили уровень иностранных фильмов в эфире на отметке 30%. Такие данные предоставлены компанией Mediascope, передает РБК. Как и в предыдущем году, 70% контента составило российское кино.

В 2022 году ситуация была иной: доля фильмов на иностранных языках достигала 39%, тогда как российские и советские ленты занимали 61%. Анализ охватывает 29 телеканалов, таких как 2X2, «Дом кино», «Матч ТВ», НТВ и другие, и касается аудитории старше четырех лет.

Хотя процент иностранных фильмов остался стабильным, произошли изменения в топ-10 самых популярных картин. Франшиза «Один дома», ранее занимавшая ведущие позиции, отсутствует в 2024 году, после того как ее не транслировал «Первый канал».

Самым хитовым иностранным фильмом стал «Каспер. Легенда возвращается», показанный на СТС в марте. На втором месте — «Джуманджи: новый уровень», также транслировавшийся в марте. Тройку замыкает «Круэлла», вышедшая в феврале. В топ-10 включены и три голливудских кинокомикса: «Вечные», «Мстители. Финал» и «Веном».

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