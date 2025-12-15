Рязань встретила статус «Новогодней столицы» масштабным праздником и многоуровневой охраной

Рязань успешно стартовала в статусе «Новогодней столицы» 2026 года, собрав на открытие более пяти тысяч человек. Главные торжества развернулись 13 декабря на Лыбедском бульваре, где горожан встречали празднично украшенные площадки. Об этом сообщает издание 7info.

Чтобы обеспечить безопасность такого масштабного события, к дежурству было привлечено беспрецедентное количество сил. На площадке одновременно работали 290 полицейских, 20 сотрудников Росгвардии, 44 общественных дружинника и дополнительно сто частных охранников. Эта многоуровневая система позволила эффективно контролировать порядок на протяжении всего мероприятия.

Однако работа правоохранителей на этом не завершается. В течение всего периода праздничных мероприятий, вплоть до окончания новогодних каникул, на площадках «Новогодней столицы» продолжат дежурить около ста полицейских. Особое внимание будет уделено ключевым датам — ночи с 31 декабря на 1 января и Рождеству 7 января, когда на службу выйдут порядка трехсот сотрудников МВД.

Таким образом, власти Рязани демонстрируют комплексный подход к организации праздника, совмещая яркую программу для горожан с тщательно продуманными мерами безопасности. Это позволяет создать по-настоящему теплую и в то же время защищенную атмосферу, в которой каждый житель и гость города сможет спокойно насладиться волшебством предстоящих праздников.

