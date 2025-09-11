Родченков обрушился на международные зимние федерации с обвинениями в сокрытии допинговых нарушений

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» написал о систематических сокрытиях допинговых нарушений Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS), Международным союзом биатлонистов (IBU) и Международным союзом конькобежцев (ISU).

По его утверждению, в этих федерациях годами помещали в биологические паспорта ведущих спортсменов только те данные, которые бы «не портили графики и картинки».

«На время Олимпийских игр WADA традиционно отстранялось, изображая независимых наблюдателей, а МОК допинговый контроль особо не волнует с 1999 года, когда создали WADA. Так что зимние федерации, все эти пройдохи из IBU, ISU и FIS, что хотели, то и творили», — написал Родченков.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Родченкова мерзавцем после его слов в адрес фигуристки Евгении Медведевой и предложила отправить его в сумасшедший дом.