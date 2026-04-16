«Родина» назвала стадионы, на которых будет играть в РПЛ

Главный операционный и спортивный директор футбольного клуба «Родина» Алексей Зинин рассказал «Чемпионату», на каких аренах будет выступать столичная команда в случае своего выхода в РПЛ.

Функционер сообщил, что клуб заявил «Арену Химки» и «ВТБ Арену», которая является домашним стадионом московского «Динамо».

Зинин отметил, что существующая с 2019 года «Родина», уже заслужила выход в РПЛ. По его словам, клуб «стремительно прирастает болельщиками».

«Родина» занимает второе место в Первой лиге, дающее право на повышение в классе. За шесть туров до конца турнира московская команда на шесть баллов опережает «Урал». 13 апреля «Родина» обыграла в гостях лидирующий «Факел» со счетом 3:1 и сократила отставание от воронежцев до четырех очков.

