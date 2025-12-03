Родители увезли 14-летнюю фигуристку Костылеву из Москвы

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, подтвердила, что их семья уехала из Москвы в Воронеж.

Она сообщила, что передала девочку мужу, а сама, доделав дела в столице, вскоре воссоединится с семьей, «которой меня лишили». Мама фигуристки сообщила, что написала заявление на переоформление дочери на домашнее обучение, а также прошла с ней медицинское обследование.

«Пока приходим в себя от этого трэша, который происходил с нами в «АП» (академия «Ангелы Плющенко». — Прим.). Неделя тишины. На обдумывание, как поступить правильно. Корреспонденты из Москвы вчера весь день дежурили под забором нашего коттеджа в Воронеже. Никаких комментариев, пока не придет ясность», — написала Ирина Костылева.

Ранее сообщалось, что Елена Костылева не примет участие в юниорском Кубке Первого канала.

Портал «Подмосковье сегодня» подробно рассказывал о затянувшемся конфликте между «Ангелами Плющенко» и Ириной Костылевой. Родительницу обвиняли в насилии над девочкой и запретили ей появляться на территории академии.