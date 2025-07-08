Роднина назвала фигуристок, которые ей интереснее, чем Загитова

На вопрос корреспондента, был бы ей интересен фильм об олимпийской чемпионке Пхенчхана, Роднина ответила уклончиво. Она подчеркнула, что каждый человек, достигший таких высот, заслуживает фильма или книги. Людям будет интересно узнать, как они смогли подняться на вершину. Но лично ей был бы интересен фильм о людях, которые более близки ей по возрасту.

«Вы меня извините, но у нас достаточно людей, которые брали олимпийское золото. Почему конкретно ее так выделяют? Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева. Думаю, у Загитовой просто лучшая команда, которая занимается ее промоушеном», — сказала Роднина.

Ранее чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о приключении, произошедшем с ней в аэропорту Пулково.