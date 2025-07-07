Туктамышева рассказала о многочасовой задержке в аэропорту Пулково

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в ночь на 7 июля столкнулась со сложной ситуацией в петербургском аэропорту Пулково. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Ну и ж… в аэропорту. Сидим, ждем вылет уже восемь часов. Такое у меня впервые. Через пять часов должна уже начаться работа, но будет здорово, если хотя бы через девять часов буду на месте…» — написала фигуристка в третьем часу ночи по московскому времени.

6 июля аэропорт Пулково работал с ограничениями. Были отменены 90 рейсов, еще 37 задержаны на несколько часов. Воздушная гавань из-за соображений безопасности в течение восьми часов не отправляла и не принимала гражданские самолеты. Ограничения были сняты в три часа ночи.

28-летняя Туктамышева на днях вошла в тренерский штаб сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

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