Роднина объяснила, почему отказалась от тренерской карьеры

«В 2002 году я завершила тренерскую работу и с тех пор желания вернуться к ней никогда не возникало. Просто не вижу смысла тянуть резину. В спорте у меня была такая же позиция. С тех пор не было спортсменов и предложений, ради которых я согласилась бы вернуться», — заявила Роднина.

Она пояснила, что с тех пор в ее жизни появилась другая сфера, которая ей стала более интересна. 76-летняя чемпионка рассказала, что увидела в занятии политикой перспективы, поэтому продолжает свою работу на посту депутата Госдумы, ведет ряд программ по линии партии «Единая Россия».

Роднина подчеркнула, что для нее важно заниматься тем, что ей интересно.

Ранее Ирина Роднина высказалась за поднятие возрастного ценза в женском одиночном фигурном катании.