«У кино свои законы, которых я не знаю»: Роднина ответила на обвинения во вранье

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в беседе со Sport24 отреагировала на замечания заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о фильме «Роднина».

Тарасова указала на несоответствие эпизода о тренере Станиславе Жуке с реальными фактами и обвинила Роднину во вранье. Она отметила, что в байопике Жук помогает Родниной выиграть третья Олимпиаду, хотя к тому времени фигуристка даже не общалась с тренером, а готовила пару Ирина Роднина/Александр Зайцев к Играм-1980 Тарасова.

«Это же художественный фильм. Его снимала не я, а целая группа людей. Любое художественное кино — это не хроника прошедших лет. У кино, в особенности художественного, есть свои правила и законы, которых я не знаю. Слова Татьяны Анатольевны я комментировать никогда не собиралась и не буду это делать», — заявила Роднина.

Ранее Ирина Роднина высказалась по поводу призовых у фигуристов, прокомментировав факт, что россиянин Марк Кондратюк заработал за сезон больше, чем чемпион мира из США Илья Малинин.