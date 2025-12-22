Роднина высказалась о конфликте фигуриста Галлямова с журналисткой: Неправы оба

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина прокомментировала инцидент с фигуристом Александром Галлямовым, который обозвал позвонившую ему журналистку. Об этом сообщает РИА Новости .

21 декабря фигурист Галлямов вступил в спор с журналисткой, которая позвонила ему слишком рано. Он выразил своё недовольство и грубо отозвался о ней, назвав «больной на всю голову». Галлямов также выразил удивление: «Я думаю: "А где мозги?" Она забыла, когда можно звонить?».

Роднина считает, что в этом конфликте виноваты обе стороны.

«Считаю, что в этой ситуации есть обоюдная вина, ведь журналист тоже должен понимать свою ответственность. Не защищаю ни одного, ни другого, я призываю в этой ситуации быть немного внимательнее и тактичнее друг к другу», — отметила Роднина.

Ранее сообщалось, что боец ММА записал скандальное видео с памятником ветеранам МЧС в Москве.