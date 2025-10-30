Роднина выступила в поддержку ограничений в интернете

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре со Sport24 высказалась о необходимости ограничений в интернете.

На днях Роднина сообщила, что у нее взломали мессенджер Telegram. 76-летняя Роднина узнала об этом, когда ей стали поступать звонки от людей, которым она якобы отправляла сообщения.

«Ограничения в интернете нужны, чтобы не было такого, как у меня и у многих других. К сожалению, интернет — не везде, но в каких-то вопросах — становится опасным», — сказала Роднина.

При этом бывшая фигуристка призналась, что не знает, как работают ограничения и помогают ли они сделать интернет безопаснее.

Ранее Ирина Роднина жестко отреагировала на заявление НОК Украины о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм.