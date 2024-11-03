Роднина жестко ответила канадке Дюамель за русофобские призывы

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о заявлениях канадской фигуристки Меган Дюамель, которая призвала ужесточить правила для российских спортсменов. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».

Дюамель публично высказала мнение о том, что фигуристы из России могут сменить гражданство и переехать, но даже в этом случае якобы должны тренироваться в той стране, которую изначально начали представлять. Канадская фигуристка призвала ужесточить правила в этом направлении.

Слова канадки возмутили трехкратную чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину. Она осудила Дюамель за русофобские уклоны.

«Дюамель это прекрасно знает, поскольку сама занималась в таких центрах. А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет», — заявила Роднина.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранял российских и белорусских атлетов от соревнований после начала СВО. Решения объяснили настоятельными рекомендациями МОК. Представителям двух нежелательных стран пришлось завершать сезон досрочно. Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине стали последними крупными международными соревнованиями. До сих пор фигуристов не допускают на крупные, даже предолимпийские турниры.

Ранее сообщалось, что президент МОК назвал РФ главным нарушителем Олимпийской хартии.