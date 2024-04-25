Родные погибшего по вине актера Ефремова согласились с возможностью его освобождения

Родные погибшего в ДТП Сергея Захарова, виновником которой стал артист Михаил Ефремов, сказали, что простили актера, и выступили за его условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает Life.ru .

По словам адвоката Александра Добровинского, он передал родственникам и близким погибшего прошение об УДО от представителей артиста.

Он подчеркнул, что, дав согласие, семья поразила юриста в очередной раз своим великодушием и человечностью.

Ранее сообщалось, что руководство колонии в Белгородской области, где отбывает свой срок актер, отказало ему в УДО в силу нарушения режима исправительного учреждения, причиной они назвали опоздание «внутреннее мероприятие».