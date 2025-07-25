Родственники Тиммы потребовали привлечь Седокову к ответственности из-за смерти баскетболиста

Российскую певицу Анну Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности по статье о доведении до самоубийства после смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Маргарита Грачева, представляющая интересы семьи покойного латвийского спортсмена.

Напомним, тело Тиммы было обнаружено в одной из гостиниц Москвы 17 декабря. Официальное следствие пришло к выводу о том, что спортсмен свел счеты с жизнью. В его мобильном телефоне нашли сообщение, адресованное Седоковой, в котором он попросил позвонить ей.

«Мы подали заявление в правоохранительные органы на Анну Седокову, чтобы привлечь ее по статье УК РФ "Доведение до самоубийства". В Латвии и в РФ поданы аналогичные заявления», — сообщила Грачева.

Юридическая борьба вокруг этого дела приобретает международный характер. Интересно, что в начале апреля адвокат Екатерина Гордон, ранее представлявшая интересы семьи Тиммы, вышла из процесса, посчитав дальнейшие попытки привлечь Седокову к ответственности бесперспективными.

Однако отец покойного спортсмена Райтис Тимма заявил о намерении продолжать юридическую борьбу.

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