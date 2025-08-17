Рома Зверь представил книгу о 20-летнем пути группы «Звери»

Издание, разбитое на три части — «Дожди-пистолеты», «Солнце за нас» и «С чистого листа», представляет собой не только хронологию успеха музыкального коллектива, но и личные размышления певца. Книга дополнена уникальными фотографиями из архива группы, многие из которых публикуются впервые.

Параллельно с литературным проектом завершаются работы над документальным фильмом о группе, съемки которого велись три с половиной года.

Новость о готовящейся премьере прозвучала во время юбилейного концерта в «Лужниках», где группа отметила 25-летие. Как обещает Зверь, проект будет реализован не в традиционном формате «говорящих голов», а станет экспериментальным кино, соответствующим духу коллектива.

