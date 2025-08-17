Рома Зверь представил книгу о 20-летнем пути группы «Звери»
Российский музыкант Рома Зверь выпустил книгу «Звери. История группы»
Фото: [flickr.com]
Фронтмен легендарной группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) представил книгу «Звери. История группы», ставшую литературным итогом 20-летнего творческого пути коллектива, пишет журнал Super.
Издание, разбитое на три части — «Дожди-пистолеты», «Солнце за нас» и «С чистого листа», представляет собой не только хронологию успеха музыкального коллектива, но и личные размышления певца. Книга дополнена уникальными фотографиями из архива группы, многие из которых публикуются впервые.
Параллельно с литературным проектом завершаются работы над документальным фильмом о группе, съемки которого велись три с половиной года.
Новость о готовящейся премьере прозвучала во время юбилейного концерта в «Лужниках», где группа отметила 25-летие. Как обещает Зверь, проект будет реализован не в традиционном формате «говорящих голов», а станет экспериментальным кино, соответствующим духу коллектива.
