Роман Абрамович захотел стать владельцем сильнейшего турецкого клуба

Отмечается, что предприниматель уже купил особняк на Босфоре и собирается переехать в Стамбул.

Роман Абрамович владел английским клубом «Челси» с 2003 по 2022 год. После начала СВО он продал «Челси» консорциуму владельцев во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули. Абрамович заявлял, что больше не хочет иметь дела с футболом.

«Галатасарай» — самый титулованный клуб Турции, 25 раз выигрывавший чемпионат и 18 раз Кубок страны. В нынешнем сезоне команда уверенно лидирует в турецкой Суперлиге, набрав 25 очков в девяти матчах. В Лиге чемпионов «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» (1:0).

Ранее известный российский тренер Юрий Семин выразил сомнения в целесообразности изменения лимита на легионеров.