Роман Абрамович захотел стать владельцем сильнейшего турецкого клуба
Турецкие СМИ: Роман Абрамович хочет приобрести пакет акций «Галатасарая»
Фото: [ФК «Галатасарай»]
Бизнесмен Роман Абрамович хочет стать одним из крупнейших акционеров «Галатасарая», сообщает турецкое онлайн-издание Sözcü.
Отмечается, что предприниматель уже купил особняк на Босфоре и собирается переехать в Стамбул.
Роман Абрамович владел английским клубом «Челси» с 2003 по 2022 год. После начала СВО он продал «Челси» консорциуму владельцев во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули. Абрамович заявлял, что больше не хочет иметь дела с футболом.
«Галатасарай» — самый титулованный клуб Турции, 25 раз выигрывавший чемпионат и 18 раз Кубок страны. В нынешнем сезоне команда уверенно лидирует в турецкой Суперлиге, набрав 25 очков в девяти матчах. В Лиге чемпионов «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» (1:0).
