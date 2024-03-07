Роман Костомаров рассказал о госпитализации после бани и проруби

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в документальном фильме о своей жизни рассказал, как оказался на больничной койке и что ему довелось пережить на самом деле.

За судьбой Костомарова с ужасом следила вся Россия. В 2023 году фигуриста попал в реанимацию с признаками пневмонии. В тот же день спортсмена ввели в медикаментозную кому. Позже у звездного пациента развился сепсис. Из-за плохого кровообращения возник риск некроза, или отмирания тканей. Было принято срочное и вынужденное решение о частичной ампутации кистей рук и стоп.

Пробуждение и восстановление Костомарова стало настоящим чудом для его семьи, поклонников, и мира отечественного спорта. Он не только выжил, но и доказал силу своего духа: всеми силами фигурист пытается вернуться в любимое дело. В документальном фильме про Костомарова главный герой истории вспоминает день госпитализации.

«9-го числа я пошел в баню попариться, пару раз нырнул в прорубь, и, похоже, это было жестким ударом по моему организму. Поехав домой после бани, почувствовал невероятный кашель. Начало сильно колоть в боку», — вспоминает Костомаров.

Костомарову по итогу установили протезы. Морально спортсмена поддержали супруга Оксана Домнина и поклонники. Недавно чемпион в очередной показал, как привык к новому телу: он прокатился на сноуборде.

Ранее сообщалось, что супруга Костомарова трогательно обратилась к спортсмену в важный день.