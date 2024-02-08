Домнина довела до слез поклонников Костомарова в его день рождения

Оксана Домнина поздравила своего супруга Романа Костомарова с днем рождения: спортсмену исполнилось 47 лет. Она с ужасом вспоминает, что этого дня могло не настать вовсе. Как пишет портал «Дни.ру» , супруга легендарного фигуриста растрогала поклонников до слез.

2023 год был по-настоящему непростым для спортсмена и его супруги. Она, как и поклонники звезды, переживали за его жизнь. Несколько месяцев Костомаров практически не приходил в себя. Однако даже после частичной ампутации конечностей спортсмен доказал, что его дух гораздо сильнее обстоятельств.

На тяжелом пути реабилитации и во время комы с ним всегда оставались не только врачи, но и любимая супруга, Оксана Домнина. Главная женщина в жизни спортсмена недавно трогательно поздравила мужа с 47-летием. По ее словам, Костомаров стал ей такой же огромной поддержкой в жизни, который научил ее любить по-настоящему.

«Я счастлива любить тебя, любить наших детей, любить жизнь», – написала Оксана Домнина в своем личном блоге.

Многие поклонники оставили теплые слова под постом, а также признались, что едва сдерживали слезы от слов Домниной.

Ранее сообщалось, что Костомаров показал танец с супругой.