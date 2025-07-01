Роман Ротенберг будет работать в московском «Динамо»

По данным портала, Ротенберг будет заниматься хоккейной школой и молодежной командой. Кроме того, он попытается привлечь дополнительные инвестиции в клуб и будет работать над улучшением инфраструктуры.

По окончании сезона Роман Ротенберг покинул пост главного тренера СКА и совет директоров петербургского клуба. В качестве главного тренера СКА он дважды выводил команду в финал Западной конференции.

Ранее сообщалось, что новой работой Ротенберга может стать подмосковный «Витязь». Однако ему не удалось договориться о новом инвесторе для клуба, и «Витязь» снялся с чемпионата КХЛ. Подмосковный клуб не сможет вернуться в лигу в течение следующих пяти сезонов.