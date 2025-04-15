Роман Ротенберг останется главным тренером СКА на следующий сезон

Роман Ротенберг останется главным тренером петербургского СКА, несмотря на то что команда впервые за 15 лет не смогла преодолеть первый круг Кубка Гагарина, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По его данным, руководство не собирается производить резкие изменения в тренерском штабе.

СКА проиграл в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» в шести матчах. Сообщалось, что Ротенберга могут уволить, если армейцы не пройдут как минимум два раунда.

В любом случае в следующем сезоне Роману Ротенбергу придется иметь дело с фактически новой командой. Как минимум пять игроков покинули СКА, а 19-летний Иван Демидов уже успел отличиться в своем первом матче в НХЛ за «Монреаль Канадиенс».