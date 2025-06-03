Роман Ротенберг прокомментировал свою отставку в СКА

«Быть главным тренером СКА — огромная ответственность, и я был счастлив стать частью клуба в 2011 году и с 2022 года работать главным тренером», — написал Ротенберг.

Он поблагодарил игроков и персонал клуба за профессионализм и самоотдачу. Ротенберг написал, что в СКА вместе с командой они пытались не только выигрывать трофеи, но и развивать российский хоккей: растить молодых игроков, показывать зрелищную игру и привлекать болельщиков на трибуны. Он выразил уверенность, что эта работа будет продолжена и принесет пользу всему хоккею.

Отдельно специалист поблагодарил болельщиков Санкт-Петербурга, назвав их «лучшими фанатами в мире», которые питали своей энергией команду.

Главным тренером СКА новый совет директоров клуба назначил Игоря Ларионова. Роман Ротенберг продолжит работу в руководстве КХЛ.