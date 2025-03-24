Журналисты подсчитали зарплаты главных тренеров КХЛ

В издании отметили, что сведения о зарплатах некоторых специалистов могут быть не вполне точными, поскольку не учитывают бонусы за достижение определенных результатов, которые могут быть прописаны в контрактах отдельных тренеров.

Самым высокооплачиваемым тренером, по данным «СЭ», является Илья Воробьев из ЦСКА, зарабатывающий 90 млн руб. в год. 85 млн руб. зарабатывает Игорь Никитин из ярославского «Локомотива», третью позицию разделили Андрей Разин из «Металлурга» и Роман Ротенберг из СКА — по 70 млн руб. Замыкает первую пятерку канадец Ги Буше, возглавляющий «Авангард», — 65 млн руб.

Меньше всех в сезоне-2024/2025 заработали Павел Зубов из тольяттинской «Лады» и Галым Мамбеталиев («Барыс») — по 10 млн руб., зарплата наставника подмосковного «Витязя» Павла Десяткова составила 13 млн руб.

Ранее сообщалось, что лицом КХЛ в текущем сезоне был назван главный тренер СКА Роман Ротенберг.