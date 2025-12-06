Тренер Ромащенко назвал неожиданной свою отставку из «Урала»

«Чувствую себя прекрасно. Решение руководства «Урала» стало для меня неожиданным, но я уехал из Екатеринбурга с чистым сердцем и совестью», — сказал Ромащенко.

Специалист заявил, что после небольшого отдыха и перезагрузки хочет как можно скорее вернуться в профессию и с удовольствием рассмотрит предложения о работе.

Мирослав Ромащенко возглавил «Урал» летом 2025 года. К зимней паузе команда подошла на втором месте в Первой лиге, которое гарантирует прямой выход в РПЛ. В 21 матче екатеринбуржцы набрали 41 очко и на семь баллов отстают от лидирующего «Факела».

Ранее сообщалось, что главным тренером «Урала» может быть назначен Александр Кержаков. Знаменитого в прошлом нападающего руководству клуба рекомендовал экс-президент РФС Виталий Мутко.