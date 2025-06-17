Роналду оценил миротворческие усилия Трампа

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду передал в подарок президенту США Дональду Трампу футболку со своим автографом.

Презент передал Трампу председатель Европейского совета Антониу Кошта, опубликовавший у себя в соцсети фотографию с мероприятия.

«Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир», — написал Роналду на футболке.

8 июня 40-летний Криштиану Роналду выиграл со сборной Португалии Лигу наций УЕФА. Капитан португальской команды заявил позже, что планирует продолжить выступать за саудовский «Аль-Наср».