Роналду оценил миротворческие усилия Трампа
Роналду передал Трампу футболку со своим автографом
Фото: [соцсети]
Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду передал в подарок президенту США Дональду Трампу футболку со своим автографом.
Презент передал Трампу председатель Европейского совета Антониу Кошта, опубликовавший у себя в соцсети фотографию с мероприятия.
«Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир», — написал Роналду на футболке.
8 июня 40-летний Криштиану Роналду выиграл со сборной Португалии Лигу наций УЕФА. Капитан португальской команды заявил позже, что планирует продолжить выступать за саудовский «Аль-Наср».