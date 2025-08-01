Роналду подарили кожаные штаны ручной работы с именной гравировкой

Глава туризма Зальцбурга преподнес знаменитому португальцу кожаные штаны ручной работы с именной гравировкой. «Аль-Наср» проводит в австрийском городе предсезонные сборы.

По окончании сезона-2024/25 40-летний Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» еще на два года. Сообщалось, что за это время португалец заработает €575 млн.

За свою клубную карьеру нападающий забил 794 мяча, в составе сборной Португалии он отличился 138 раз.

Ранее московский «Спартак» заплатил рекордную для себя сумму за португальского полузащитника Жедсона Фернандеша.