Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года

Легенда мирового футбола, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср» португалец Криштиану Роналду заработал 136 млн долларов с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.

Таким образом, как пишетSports.ru, форвард стал самым высокооплачиваемым спортсменом и внесен по итогам сезона в Книгу рекордов Гиннесса. В этом качестве Роналду удалось обойти своего непримеримого соперника, защищающего сейчас цвета американского «Интер Майами» аргентинца Лионеля Месси. Последний расположился на второй строчке рейтинга со 130 мн долларов.

Следом за Мессии расположился французское молодое футбольное дарование Килиан Мбаппе. Форвард «Пари Сен-Жермен» заработал за год 120 млн долларов.

Ранее чемпион мира, аргентинец Лионель Мессии прокомментировал свой переход в футбольный клуб «Интер Майами».