Роналду стал первым человеком в истории, набравшим 1 млрд подписчиков в соцсетях
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Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в истории, который набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях. О своем достижении 39-летний футболист сообщил на своей странице в соцсети.
Роналду активно ведет аккаунты в Instagram*, Facebook*, Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.
«Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это не просто число, а доказательство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и многому другому. От улиц Мадейры до крупнейших стадионов мира я всегда играл для моей семьи и вас, и теперь нас миллиард», — написал Роналду.
Ранее сообщалось, что подмосковная команда «Карусель» завоевала золото на Кубке России по софтболу.
*входит в Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России.