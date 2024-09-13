Роналду стал первым человеком в истории, набравшим 1 млрд подписчиков в соцсетях

«Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это не просто число, а доказательство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и многому другому. От улиц Мадейры до крупнейших стадионов мира я всегда играл для моей семьи и вас, и теперь нас миллиард», — написал Роналду.